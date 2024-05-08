«شباب القليوبية» تطلق اللقاء الرابع للتوعية بمواجهة الأزمات (صور)

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث اللقاء الحواري الرابع والندوات الخاصة بالتوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة وأهمية مواجهتها، تحت شعار «من أجل الوعي نلتقي»، بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 300 من العاملين ومسؤولي إدارة الأزمات ومديري الإدارات الفرعية بمحافظات القاهرة الكبري القاهرة والقليوبية والجيزة

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد مسعود، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحسن محمد، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الشباب والرياضة، والنائب أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ، والدكتور سيد حجازي عضو مجلس النواب حيث يتضمن البرنامج العديد من الجلسات أهمها المخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية

زيادة عدد الملاعب وحمامات السباحة

وأشار الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى الجهد الكبير والانجازات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة في كل القطاعات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاسيما الدور الاستراتيجي والهام الذى تقدمه الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية من خلال الادارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، في ظل الفكرة الإنشائية التي تشهدها مراكز الشباب والأندية بجميع المحافظات، والتي ساعدت بشكل كبير فى زيادة عدد الملاعب وحمامات السباحة وصالات الأنشطة.

تنفيذ لقاءات حوارية

واستعرض محسن محمد ، مدير عام الادارة العامة لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر عرض تقديمي يوضح فيه دور وزارة الشباب والرياضة في التعامل مع الأزمات والكوارث، والدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية برئاسة الدكتور خالد مسعود في هذا الملف الهام، حيث تضمن العرض عدة محاور منها أهداف إدارة الأزمات والكوارث، وبناء منظومة ادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر داخل وزاة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها، والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتنمية الوعي داخل الوزارة.

وعقدت أولى الندوات التوعويه تحت عنوان «إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق»، وأقيمت الندوة الثانية بعنوان «ضوابط حمامات السباحة»، أعقبها ورشة عمل عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب، أعقبها الجلسة الثالثة بعنوان «ضوابط وأكواد تشغيل حمامات السباحة».