طريقة عمل تومية سبايسي.. «هتخلي الأكل بطعم تاني»

الأطعمة الحارة دائمًا اختيار العديد من الأشخاص، لما لها من مذاق مميز ورائحة جذابة وشهية، إذ تتفن ربات البيوت في إعداد الأطباق الحارة بأشكال مختلفة ومتنوعة، بينها الثومية أو التومية وخاصة الاسبايسي.

ونستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل تومية سبايسي، في خطوات بسيطة، وفق ما نشرته الشيف فاطمة، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبمكونات بسيطة.

طريقة عمل تومية سبايسي

- 2 كوب مياه.

- 3 معالق كبار من النشا.

- معلقة خل.

- نصف ليمونة.

- نصف معلقة كبيرة ملح.

- معلقة إلا ربع ثوم مفروم.

- 2 معلقة كبيرة زبادي.

- 2 مكعب من الثلج.

- ربع كوب زيت.

- 2 معلقة هريسة الشطة.

- 2 معلقة من الشطة.

تحضير تومية سبايسي

وتأتي طريقة تحضير تومية سبايسي، من خلال إحضار وعاء فارغ نضيف إليه النشا والماء، مع التقليب الجيد حتى يذوب النشا، ومن ثم رفع الوعاء على نار هادئه، للحصول على قوام متماسك وثقيل، ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا، أو إدخالها إلى الثلاجة بعض الوقت.

وبعد مرور الوقت المحدد للخليط في الثلاجة، يوضع خليط النشا في الخلاط، ومن ثم إضافة الخل والليمون والملح، والزبادي والثلج، والزيت، هريسة الشطة، والشطة، وخلطهم جيدًا للحصول على تومية سبايسي بشكل كريمي، وأوضحت الشيف أن مكعبات الثلج تستخد في عمل التومية للحصول على الشكل والطعم الكريمي.