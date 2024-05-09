وزير الإسكان ونظيره العماني يبحثان تعزيز التعاون في مجال التنمية العمرانية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية العمرانية.

مصر مستعدة لنقل خبراتها إلى سلطنة عمان

أكد الجزار استعداد مصر لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية إلى سلطنة عمان، بما في ذلك التوأمة بين المشروعات الرائدة في البلدين، مثل مدينة العلمين الجديدة في مصر ومدينة السلطان هيثم في سلطنة عمان.

الثناء على جهود سلطنة عمان

أثنى الدكتور الجزار على جهود سلطنة عمان في وضع المخططات لتنفيذ المدن الجديدة والمشروعات التنموية، وأعرب عن استعداد مصر لتقديم كل العون والمساعدة لتنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع.

رغبة سلطنة عمان في الاستفادة من التجربة المصرية

أعرب الدكتور الشعيلي عن سعادته بتواجده في مصر، وعن رغبة سلطنة عمان في الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية في مختلف جوانبها، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المرجوة في السلطنة.

ناقش الوزيران سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين مصر وسلطنة عمان، والتي تتضمن التعاون في مجال التنمية العمرانية، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التعاون المشترك بين سلطنة عمان وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية.

مناقشة تفاصيل المشروعات التنموية

ناقش الوزيران تفاصيل وضع وإعداد المخططات لتنفيذ المشروعات التنموية، ومراحل التنفيذ المختلفة، وآليات طرح وإسناد المشروعات، وسبل التغلب على العقبات والمعوقات، وكذا آليات متابعة البرامج الزمنية لمشروعات المطورين.

اتفاق على عقد اجتماعات فنية

اتفق الوزيران على عقد اجتماعات فنية بين المختصين من الوزارتين لمناقشة التفاصيل الفنية، ونقل خبرات وتجربة وزارة الإسكان في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية.

أكد الجزار أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً هي تنفيذ لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052»، مشيرا إلي أن الوزارة، في سبيل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، انتهجت 3 أساليب: الدعم لشريحة محدودي الدخل، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى

تجربة مصر في إنشاء وتنمية المدن الجديدة

عرض الجزار تجربة مصر في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تعتبر تجربة متنوعة وغنية، حيث تمتلك مصر 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع.

أشار الجزار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضي بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وقد حققت تلك الشركات نجاحاً كبيراً في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.