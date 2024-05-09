حيرة طلاب «تانية ثانوي» بسبب سؤال امتحان العربي.. ما مرادف اقترف وقوامين؟

واجه طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة في مصر، اليوم، سؤالين في امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني، تسببا في حيرة الطلاب وأولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مرادف كلمة اقترف

وتضمن الامتحان سؤال اختر مرادف كلمة اقترف، ومن بين الاختيارات: «اتبع- ارتكب - عانى - نشر»، وذلك ضمن سؤال القراءة ونصه: «يقدر العلماء أن حوالي 5 مليارات نوع من المخلوقات التي عاشت على كوكبنا ظهرت ثم انقرضت وبعض المليارات من هذه الحيوانات انقرض، فأراد أن يصحح ما اقترف من أخطاء في حق المخلوفات».

مرادف قوامين

وجاء سؤال آخر بامتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة مرادف كلمة قوامين وجاءت الاختيارات «حراسا - عادلين - مقبلين - مسرعين».

وقالت نادية كامل معلمة اللغة العربية في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّ مرادف كلمة اقترف هي ارتكب، مؤكدة أنَّ كلمة «قوامين» معناها داخل الجملة أنَّه لهم الفضل وسبقوا العصور.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم امتحان مادة اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي بدأ في الثامنة ونصف صباح اليوم ويستمر لمدة ثلاث ساعات، وفقاً للجداول والمواعيد المعلنة.