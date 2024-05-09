وكيل «رياضة القليوبية» يتابع سير الأعمال الإنشائية في مركز شباب أتريب

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الأعمال الإنشائية بمركز شباب أتريب التابع لإدارة شباب بنها، بنظام حق الانتفاع bot، يرافقه الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب.

إنشاء حمام سباحة

وتشمل الأعمال الإنشائية بالمركز، حمام سباحة ترفيهي بتكلفة إنشائية 4 ملايين و450 ألف جنيه، وقيمة إيجارية شهرية 9 آلاف و500 جنيه، لمدة 12 عاما، بقيمة إيجارية كلية 2 مليون و100 ألف جنيه، ومحلات تجارية بتكلفة إنشائية تبلغ 500 ألف جنيه، بقيمة إيجارية شهرية 1000 جنيه لمدة 10 سنوات، بقيمة إيجارية كلية 166 ألف جنيه.

الالتزام بعوامل الأمن

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من أعمال حمام السباحة، موجها بمتابعة الإدارة الهندسية لأعمال الانتهاء من التسليم وبدء التشغيل مع الالتزام بكافة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بتأمين حمامات السباحة والأكواد الواردة من وزارة الشباب والرياضة، حرصا على سلامة المترددين استعدادا للأنشطة الصيفية.

كما أشار الصبروط إلى تميز محافظة القليوبية في مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع bot، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي بلغت 128 مشروعا استثماريا في القليوبية، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والإنشائية بالهيئات الشبابية والرياضية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب.