«القاهرة السيمفوني» يواصل عزف روائع القرن العشرين في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا، وكورال أكابيلا النسائي قيادة وتدريب مايا جفينيريا، في الثامنة والنصف مساء السبت 11 مايو بالمسرح الكبير.

تفاصيل حفل روائع القرن العشرين في دار الأوبرا

يأتي الحفل في دار الأوبرا المصرية ضمن سلسلة روائع القرن العشرين، ويتضمن مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين خلال القرن الماضي منها ليلية لـ ديبوسي، كونشيرتو التشيللو والأوركسترا الأول لـ شوستاكوفيتش والسيمفونية الثانية لـ بيتهوفن.

أبرز المعلومات عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

يشار إلى أنّ أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم.