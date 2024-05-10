أفضل 3 حسابات توفير بعائد نصف سنوي في البنوك

توفر البنوك المصرية منتجات مصرفية متعددة من بينها حسابات التوفير بدوريات صرف متعددة بين اليومي والشهري والربع سنوي والسنوي، ويتنافسون على تقديم الأعلى عائد لجذب المواطنين.

وبحسب جدول أسعار الفائدة لشهر مايو 2024، في المواقع الرسمية للبنوك، نرصد في السطور التالية أعلى 3 حسابات توفير بعائد نصف سنوي.

البنك العربي الإفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي E golden saving، بعائد يصل إلى 25%، حسب شريحة المبلغ، والحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه.

البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري، حساب التوفير العادي بعائد نصف سنوي، يصل إلى 12.4% حسب شريحة المبلغ، والحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه.

المصرف العربي الدولي AIB

بالنسبة للمصرف العربي الدولي AIB، يصل العائد لحساب التوفير النصف سنوي إلى 13.25% حسب الشريحة، والحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

يذكر أن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي يصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب وسعر الائتمان والخصم 27.75%.