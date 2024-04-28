«مكسر الدنيا».. حساب توفير برصيد 1000 جنيه وعائد 26%

تتنافس البنوك على تقديم شهادات وحسابات وودائع بعوائد مرتفعة لجذب العملاء، وبينها بنك البركة الذي يوفر حساب توفير هو الأعلى في مصر بالنسبة للعائد والحد الأدنى لفتح الحساب ويطلق عليه اسم «مكسر الدنيا».

وبحسب جدول أسعار العائد في بنك البركة عبر الموقع الرسمي نرصد في السطور التالية تفاصيل حساب مكسر الدنيا، كما يلي.

تفاصيل أعلى حساب توفير في مصر

- العائد يصل إلى 26%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب وللرصيد 1000 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد 5 آلاف جنيه.

- يتم احتساب العائد على الحد الأدنى للرصيد خلال الشهر ويصرف بنهاية الشهر.

- عوائد تنافسية تزيد بزيادة شريحة رصيد الحساب تصل إلى 26%.

- حساب التوفير متاح للعملاء الأفراد فقط.

- الوصول لحسابك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام بطاقة الخصم المباشر.

- متابعة رصيد حسابك بجانب إجراء معاملات مالية متنوعة عن طريق خدمة الانترنت البنكيه.

- إرسال كشوف الحسابات ربع سنويا.

جدول العائد حسب الشريحة

وبالنسبة للمستندات المطلوبة لفتح حساب مكسر الدنيا، فتتمثل في «بطاقة رقم قومي سارية للمصريين / جواز سفر سارٍ لغير المصريين».