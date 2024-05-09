قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية بالشرقية.. اعرف المواد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية - إدارة البرلمان والتعليم المدني - أولى أيام فعاليات القوافل التعليمية بمركزي بلبيس والحسينية، وذلك على مدار يومي 9 و 10 مايو الجاري، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، ومؤسسة حياة كريمة.

إقبال كثيف على فعاليات القافلة في يومها الأول

وشهدت فعاليات القافلة في يومها الأول إقبالا كثيفاً من الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة، والتي أقيمت فعاليتها بنادي بلبيس الرياضي، حيث تناولت القافلة في اليوم الأول مواد: «اللغة العربية - الفيزياء - التاريخ - الكمياء - الفلسفة»، والتي حاضر بها نخبة من المتخصصين بمختلف المجالات الدراسية من مقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري وقناة مدرستنا التعليمية .

القوافل تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة

في سياق متصل، شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أولى أيام القافلة التعليمية بنادي بلبيس الرياضي، موضحا أن تلك القوافل التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاعات الشريكة مجانية وتضم نخبة و مجموعة من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات من مقدمي البرامج التعليمية فى التليفزيون وقناة مدرستنا بجميع المواد الدراسية.

وأكد في بيان، أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة وشرح نقاط الضعف والقوة فى المنهج وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية في النظام الجديد وتدريب عملي من خلال طرح عدد من الأسئلة المتنوعة في كافة التخصصات، والهدف منها تخفيف العبء المادي من الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم شرح للمناهج الدراسية المقررة للطلاب.

وأشاد وكيل الوزارة بارتفاع نسبة حضور الطلاب و الطالبات، موجها الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم القوافل التعليمية وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المحاضرات، متمنيا لهم التوفيق.