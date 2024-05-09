انخفاض الريال السعودي مقابل الجنيه الآن في البنوك

أعلنت المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، منذ قليل، نحو 7 قروش، إذ سجل نحو 12:66 جنيه للشراء في البنك المركزي، مقابل 12:73 جنيه خلال منتصف التعاملات.

سعر الريال السعودي الآن

تستعرض «الوطن» سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الآن في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات معلنة من مواقع البنوك الرسمية عبر شبكة الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 12.69جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 12.69 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 12.69 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.66 جنيه للبيع، و12.68 جنيه للشراء.