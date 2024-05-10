مدير يهدي موظفا 4 أعقاد فلوس في حفل زفاف بالدقهلية... سافر له من الإمارات مخصوص

أثناء رقص العروسين على الموسيقى وسط قاعة الأفراح بالدقهلية، وتجمع الأهل والأصدقاء حولهما، فوجئ العريس بظهور خاص لمديره، وقد له هدية غير متوقعة، عبارة عن 4 أعقاد من الأموال فئة 100 جنيه.

3 ملايين مشاهدة للمقطع

المشهد انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقته الكاميرات الخاصة بقاعة الأفراح، ونشره عبر الصفحة الرسمية في فيسبوك، لينل إعجاب الجمهور الذين أشادوا بما فعله المدير تجاه الموظف، لدرجة أن المقطع حصل على أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

مدير القاعة يروي التفاصيل لـ«الوطن»

عصام عادل، مدير القاعة، يروي في تصريحات لـ«الوطن» تفاصيل المقطع المنتشر عبر مواقع التواصل، مؤكدًا أن المدير اتفق معهم على تقديم مفاجأة، لكنه لم يذكر طبيعتها، وتم وضعها ضمن فقرات الحفل، وفوجئ بالمدير يظهر ومعه هدية، بها 4 أعقاد من الأموال، ويسلم على العريس، ثم يقوم بوضعها حول رقبته، تحت نغمات أغنية الفنان عمرو دياب «شكرًا من هنا لبكرة».

من الإمارات إلى ميت غمر

المفاجأة الأكبر أن العريس يعمل في الإمارات، ومديره المصري جاء من مكان عمله لحضور حفل زفاف موظفه، وإهدائه بالطريقة التي ظهرت بمقطع الفيديو، وفق ما قاله مدير القاعة، مضيفًا: «المدير جه من الإمارات مخصوص ورتب معانا المفاجأة دي، ودي مش أول مرة تحصل في فرح، لأن ناس كتير بيكونوا تبع العروسين وبيرتبوا معانا إنهم يعملوا مفاجآت».