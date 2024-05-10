كاتب صحفي: إسرائيل لن تستطيع محو فكرة المقاومة من وجدان الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، إنّ الموقف الأمريكي منحاز 100% لدولة الاحتلال الإسرائيلي بما عليها من انتقادات واسعة تصل إلى حد الإدانة الدولية والمطالبة بمحاكمة قادتها، مشددًا على أنّ إسرائيل لن تستطيع محو فكرة المقاومة من وجدان الفلسطينيين.

وأضاف الزهار، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «البيت الأبيض يضغط على إسرائيل تلبية للتحذيرات المصرية فيما يتعلق بالتصعيد والتجاوز في مسألة رفح الفلسطينية، وهذا الأمر في حاجة إلى التوضيح والتركيز عليه».

تحذيرات لإسرائيل

وتابع: «الإدارة المصرية وعبر مستويات متعددة وعلى مدى مراحل هذا الصراع كافة تؤكد وتحذر إسرائيل بالتحديد من أن المساس بمحددات الأمن القومي المصري لن تكون محل مفاصلة أو موازنة أو تهاون».

وأكد أنّ الدولة المصرية كانت حريصة على توصيل رسالة محددة للجانب الأمريكي بضرورة تحذير الإسرائيليين، لأن أي تجاوز من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالأمن القومي المصري ومحدداته لن يمر مرور الكرام.