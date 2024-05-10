انطلاق اجتماع البطاركة الأرثوذكس الشرقيين اليوم

ينطلق اجتماع البطاركة الأرثوذكس الشرقيين، اليوم الجمعة، الذي تستضيفه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، ويشارك فيه كل من الكنيسة الأرمنية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

اجتماع البطاركة الأرثوذكس الشرقيين

ويتناول هذا اللقاء بين رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية أخبار الكنائس والحوار مع الكنائس والطوائف المسيحية الأخرى، وتعد تلك المرة الثانية التي يعقد خلال اللقاء في مصر حيث استضافته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عام 2022 وذلك لما تمر به المنطقة من عدم استقرار في الأوضاع، وذلك بحسب البابا تواضروس الثاني.

وفي السياق ذاته قد استقبل البابا تواضروس الثاني مساء أمس الخميس، بالمقر بالبابوي بالقاهرة، صاحبا القداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كليكيا الكبير، بأنطلياس، لبنان، والوفد المرافق لكلٍ منهما.