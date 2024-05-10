كل ما تريد معرفته عن آحاد الخماسين.. عددها 7

احتفلت الكنائس المصرية منذ أيام قليلة بعيد القيامة المجيد وذلك بإقامة القداسات في الكنائس وترأس رؤساء الطوائف المسيحية الاحتفالات بالعيد، لتبدء الكنائس منذ يوم عيد القيامة الاحتفال بالخماسين المقدسة.

آحاد الخماسين

وتمتد فترة الخماسين المقدسة لمدة 7 آحاد لكل منهم اسم وقصة تحتفل بها الكنيسة في كل أسبوع وفي السطور التالية نستعرض كل ما يخص آحاد الخماسين المقدسة، بحسب الكنيسة:

- أحد توما الذي يعرف في الكنيسة بأحد الثبات في الإيمان ويعد في الكنيسة عيد سيدي صغير مرتبط بالسيد المسيح، وتدور قراءات الكنيسة في هذا اليوم حول ظهر السيد المسيح لتلاميذه وجعل توما، أحد التلاميذ، يلامس الجراحات، بحسب الاعتقاد المسيحي.

- أحد خبز الحياة الذي يعد الأحد الثاني في الخماسين المقدسة، ويتناول أهمية التناول عند الأقباط، أحد الأسرار السبعة في الكنيسة.

الأحد الثالث يسمى الماء ينبوع

- الأحد الثالث الذي يسمى الماء ينبوع الحياة حيث تتناول الكنيسة في قراءاتها قصة السامرية التي تناولتها في آحاد الصوم الكبير، لأن الله يوضح من خلال هذه القصة أنه ينبوع الحياة، بحسب الاعتقاد المسيحي.

- الأحد الرابع: أحد نور العالم وتذكر الكنيسة في هذا الأحد أن الله أعطائهم النور بكلمته في الكتاب المقدس، بحسب الاعتقاد المسيحي.

- الأحد الخامس ويسمى طريق الحياة وتتناول قراءات الكنيسة في هذا اليوم الله الذي يرشد الإنسان في حياته من خلال العمل بوصياه.

- الأحد السادس: الصلاة والذي يعد الأحد التالي لعيد الصعود ويرمز في الكنيسة للفترة بين الصعود وعيد العنصرة.

- الأحد السابع وهو عيد حلول الروح القدس المعروف باسم عيد العنصرة، الذي يعد يوم ميلاد الكنيسة حيث بدأت كرازة التلاميذ فيه.