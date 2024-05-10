رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 24 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

كتب:

محمد بركات
12:34 م | الجمعة 10 مايو 2024
ضبط كمية من الدقيق

ضبط كمية من الدقيق

تواصلت جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 24 طن دقيق.

اقرأ المزيد:

الدقيق والنشا يتصدران السلع الغذائية المصدرة خلال الربع الأول من 2024

بعد تراجع سعر طن الدقيق.. تخفيض سعر رغيف العيش السياحي إلى «جنيه» بالمنوفية

رئيس شعبة المخابز: 6 آلاف جنيه تراجعا في سعر الدقيق

سعر طن الدقيق اليوم في الأسواق.. تراجع ملحوظ

توقعات بتراجع سعر رغيف الخبز السياحي بعد انخفاض الدقيق

سعر طن الدقيق الفاخر بالأسواق.. تراجع كبير في وقت قليل

انخفاض جديد في سعر طن الدقيق قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للعيش السياحي
بقلم محمد بركات