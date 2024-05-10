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محمد عدوية يشكر جمهوره بعد نجاح أغنية «ليالي بتروح»

كتب:

أميرة عزالدين
08:41 م | الجمعة 10 مايو 2024
المطرب محمد عدوية

المطرب محمد عدوية

وجّه المطرب محمد عدوية رسالة شكر لجمهوره ومحبيه، وذلك بعد أحدث أعماله الغنائية  التي تحمل عنوان «ليالي بتروح»، والتي حازت على إشادات واسعة من الجمهور، وعبر محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال على أغنية «ليالي بتروح».

تألق محمد عدوية في حفلات ليالي مصر

وكان المطرب محمد عدوية تألق في حفله الغنائي الأخير ضمن حفلات ليالي مصر في احتفالا بأعياد الربيع، موجهًا الشكر للشركة المتحدة لرعايتها للفن والإبداع الدائم.

آخر أعمال المطرب محمد عدوية

وطرح «عدوية» مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «يا جدع» بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعي وتوزيع وألحان مرسال، وطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

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