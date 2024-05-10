كرم جبر: على حماس أن تدرس تجارب المقاومة منذ 1989

تساءل كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هل تستطيع حماس الوصول لحلم إقامة الدولتين أو رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني إذا استمرت في المقاومة في قطاع غزة؟

لا تقليل من قدر المقاومة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، مع الإعلامي جابر القرموطي: «نحن لا نقلل من قدر المقاومة ولا ندعو إلى التسليم، ولكن علينا أن نطرح هذا السؤال، ويجب على حماس أن تدرس تجارب المقاومة من 1989 وحتى الآن، حول عدد العمليات العسكرية التي قامت بها، وما هي المكاسب والخسائر».

ذريعة الحرب على غزة

وتابع: «في فترة من الفترات قرأت لأحد الإسرائيليين يقول إذا لم تُرسل حماس الصواريخ الدخانية على إسرائيل لبحثنا عنها، فإسرائيل تتخذ ذلك ذريعة، وفي كل مرة تقوم بعمل مجزرة ضد الشعب الفلسطيني، فنحن لا نقلل من قدر المقاومة، لأن المقاومة مشروعة لكل الشعوب، المقاومة المسلحة للدفاع عن مصالح الشعوب ليست انتحارًا وليست تضحية بمصالح الشعوب».