من قلب الصعيد.. «مكة» صاحبة الـ5 سنوات تتوج ببطولة الجمهورية للجمباز

موهبة رياضية تمتعت بها صاحبة الخمسة أعوام منذ نعومة أظافرها، فحرص والداها على تنميتها منذ صغرها، كانت مفعمة بالطاقة والنشاط، لا تأبى الجلوس، وتتحرك يمينًا ويسارًا، فكان الجمباز خير ما تفرغ فيه «مكة» ابنة مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج موهبتها، لتتوج ذات الأنامل الصغيرة ببطولة الجمهورية في الجمباز تحت سن ست سنوات.

«مكة» تتوج ببطولة الجمهورية في الجمباز

ملامح طفولية ووجه بشوش تمتعت به الصغيرة «ملك»، التي استغلت ليونة جسدها في ممارسة العديد الحركات، التي ساعدتها في الأخير للحصول على بطولة الجمهورية، والتي روى والدها أيمن خلف لـ«الوطن» تفاصيلها قائلًا: «بطبيعة عملي كمدرب كرة قدم، لاحظت موهبة مكة، وكانت بتحب تحضر التمارين معايا، وبدأت أولى خطواتها بانضمامها إلى أكاديمية متخصصة في الجمباز، لتبدأ خطواتها الأولى في الاحتراف».

شاركت «مكة» في أول بطولة رسمية تحت 6 أعوام، فهي أصغر لاعبة في البطولة التي أقيمت في الصالة المغطاة بمدينة نصر بالقاهرة، حتى حصلت على الميدالية الذهبية، وفي صدد المشاركة في بطولة أخرى لسن 7 أعوام وفقًا لـ«والدها».

بداية مشوارها الرياضي

كانت هذه البطولة الأولى التي تشارك فيها ابنة طهطا، وبدأت التدريبات قبل 6 شهور من الآن، ليكون الفوز حليفها في النهاية، وتتوج ببطولة الجمهورية: «مكة بتحب كرة القدم ورياضة الجمباز، وتسعى الفترة المقبلة لتطوير مهاراتها لدخول عالم لاحتراف في الجمباز، والمشاركة في العديد من البطولات الأخرى» هكذا قال والدها.