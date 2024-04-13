صرافات أكبر 3 بنوك تجتذب نقدا أجنبيا يقارب 13 مليار جنيه

نجحت ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هى البنك الأهلى المصرى «الأهلى للصرافة»، وبنك مصر «مصر للصرافة»، وبنك القاهرة «كايرو للصرافة» فى اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبى بلغت ما قيمته 12 ملياراً و966 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضى.

وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى بلغت ما قيمته 7 مليارات و143 مليون جنيه.

وأكد رئيس شركة الأهلى للصرافة، أن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

وكشف عادل فوزى، رئيس شركة مصر للصرافة، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى، بلغت ما قيمته 5 مليارات و198 مليون جنيه بنهاية عمل يوم أمس، وذلك من خلال 71 فرعاً توجد فى أنحاء الجمهورية.

وأوضح «فوزى» أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 62%، تليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17٪، ثم الريال السعودى بنسبة 15 ٪، ثم الجنيه الإسترلينى بنسبة 1.4٪، ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1٪، ثم باقى العملات الأخرى بنسبة 1.5٪.

وأكد «فوزى» أن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور على بيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية فى البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

وقال محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة «كايرو للصرافة»، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصرى، ما قيمته 625 مليون جنيه تقريباً، وذلك من خلال عدد 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.