وزير الإسكان العماني يشيد بمشروعات العاصمة الإدارية: «قصة طموحة»

زار الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، أمس الأربعاء، مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارته الحالية لمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الإسكان المصرية، والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، ويرافقه أشرف بن سلطان بن سيف المحروقي، رئيس مكتب الوزير، وإبراهيم بن حمود بن سالم الوائلي، المدير التنفيذي للاستراتيجية العمرانية، وهشام بن نجيب بن عمر الزبيدي، مستشار الوزير للتطوير العقاري، وأحمد بن سعود بن ناصر الكمياني، مدير عام الأراضي.

وزير الإسكان العماني يشد بجودة التخطيط والبناء

وأبدى الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، إعجابه الشديد بجودة التخطيط والبناء وسرعة الإنجاز ومهارة التنفيذ، موضحا أن المحتوى المتميز الذي قدمته لهم الوزارة اختصر مشهدا واسعا وقصة طموحة نحو تنمية عمرانية قائمة على الاستدامة والابتكار، ممتدة من تاريخ مصر العريق ونحو مستقبل طموح.

20 برجا في منطقة الأعمال المركزية

واستهل وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة، بالتجول في منطقة الأعمال المركزية، والصعود إلى الطابق الـ74 لمشاهدة مشروعات العاصمة من أعلى نقطة في أفريقيا بالبرج الأيقوني، حيث استمعوا إلى شرح مفصل من رئيس جهاز العاصمة عن مختلف المشروعات التنموية التي تم ويجري تنفيذها بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجا، تشمل 10 أبراج بأنشطة «إداري - مكتبي - تجاري - خدمي» بمسطحات إجمالية 806 آلاف متر مربع، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف متر مربع، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية «مكونة من 4 أبراج متصلة» بأنشطة مختلفة تشمل «فندق وشقق فندقية وخدمات عامة - خدمات ترفيهية - تجارية»، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية إلى 64 مترا.

البرج الأيقوني أطول برج في أفريقيا

وأضاف، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هي البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة «فندقي - تجاري - إداري»، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات «رجال الأعمال - خدمات ترفيهية - تجارية - فندقية»، و40 طابقا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف متر مربع.

وواصل الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي ومرافقوه، زيارتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتجول في الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، حيث أكد المهندس شريف الشربيني أنها تعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كيلومترات، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، وتحتوي على مساحات خضراء وبحيرات وملاعب وممرات للدراجات ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط

واختتم وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، ومرافقوه، زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، بالتجول في الفيلات المنفذة بالحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، والمقام على مساحة 885 فدانا، حيث أوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة أنه يتم تنفيذه طبقا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالي 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية وغيرها.

وزير الإسكان العماني يلتقي مسؤولي شركات التطوير العقاري

كما التقى وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، عددا من مسؤولي شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، لبحث سبل التعاون معهم، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التطوير العقاري بسلطنة عمان، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل «الشعيلي» لقاءه بمسؤولي شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، بالتعبير عن سعادته بما شاهده من نهضة عمرانية في مصر، قائلا: «هذا مبعث فخر لكم.. ولنا جميعا كعرب»، مشيرا إلى أن الشركات العاملة في القطاع العقاري في مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تحتاج إليها سلطنة عمان، ومنها الخبرة الكبيرة، والقدرة على تنفيذ المشروعات النوعية في وقت قياسي، والجودة العالية في التنفيذ رغم سرعة الإنجاز، إضافة إلى ميزة تنافسية في التكلفة.

ودعا وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، الشركات المصرية إلى التعاون المشترك في مجال التنمية العمرانية، وزيارة سلطنة عمان للاطلاع على الفرص المتاحة على أرض الواقع، مستعرضاً عددا من المشروعات التنموية والمدن الجديدة التي شرعت سلطنة عمان في تنفيذها، وعلى رأسها مدينة السلطان هيثم.

تقارب كبير بين الشعبين العماني والمصري

وأجاب على تساؤلات مسؤولي شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، مؤكدا اهتمام سلطنة عمان بالتجربة المصرية نظرا للتقارب الكبير بين الشعبين، والخبرة المتاحة لدى المطورين العقاريين في مصر، وأن السلطنة تقدم الكثير من التسهيلات والمحفزات للمطورين العقاريين من أجل الإسراع بمعدلات التنمية.

ومن جانبهم رحب مسؤولو شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، بالتعاون مع الأشقاء في سلطنة عمان، والمشاركة في نقل الخبرات، وتنفيذ المشروعات المتنوعة لتحقيق أهداف النهضة العمرانية في السلطنة.