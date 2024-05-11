بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح المستوى الثاني لبرنامج إعداد القادة

افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المستوى الثاني لإعداد «خادم قائد متميز ومبدع»، التابع للجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، وذلك بالقاعة الملحقة، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

كلمة بطريرك الكاثوليك

وألقى الأب البطريرك المحاضرة الافتتاحية حول «أهمية الصلاة في حياة الخادم»، خاصة في حياة القائد، تلاها، ورشة تطبيقية عن «فن القيادة وروح العمل في الفريق الناجح»، بقيادة الشماس رأفت حلمي.

ومن المتوقع، أن يستمر برنامج المستوى الثاني لإعداد القادة، بأسر الإيبارشية البطريركية، لمدة أربعة شهور.

وفي سياق متصل احتفلت أنشطة كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، بعيد القيامة المجيد.

وبدأ اليوم بصلاة المسبحة الوردية، بقيادة فرقة جنود مريم (سيدة البشارة)، أعقبها صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان «القيامة من الآلام الداخلية».