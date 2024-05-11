ضعف وصول المياه في عدة مناطق بمحافظة أسيوط.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، عن ضعف وصول المياه داخل عدد من المناطق والقرى التابعة لمدينة ومركز البداري نتيجة لتوقف محطة المياه لمدة 6 ساعات خلال الليل.

وأوضح المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان، أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة إحلال وتجديد بمحطة مياه البداري، وذلك عن طريق تغيير 4 محابس بقطر 500 وفقًا للخطة السنوية للشركة في مجال الإحلال والتجديد.

مواعيد ضعف المياه بقرى مركز ومدينة البداري

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط في بيان اليوم، عن ضعف وصول خدمة المياه خاصة في الأدوار العليا بقرى ومدينة مركز البداري اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024م، من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الرابعة فجرًا من يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024م، وذلك لمدة 6 ساعات خلال الليل.

يأتي ذلك نظرًا لاعتماد تزويد المياه على إنتاجية المحطات الارتوازية، حيث يحتاج الفريق الفني إلى هذا الوقت لإكمال أعمال الإحلال والتجديد.

فيما ستتوفر سيارات المياه النقية في المناطق المتأثرة بضعف المياه طوال فترة الضعف.

وأهابت الشركة بالأهالي في مركز البداري توفير المياه اللازمة لاحتياجاتهم خلال فترة الضعف مؤكدة أن جميع قنوات التواصل متاحة لتلقي الشكاوى والاحتياجات، حيث يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي، أو الاتصال على الأرقام 01280733990 و 01285000125 وإرسال رسالة على الواتساب على الرقم 01206179891، وكما يمكن زيارة الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي المتاح على الرابط التالي: http://ascww.org/public/،