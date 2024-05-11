شباب القليوبية: 128 مشروعا بتكلفة مليار جنيه آخرهم ملعب خماسي بطوخ

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الانتهاء من أعمال إنشاء ملعب خماسي بنظام حق الانتفاع BOT لمدة 7 سنوات بمركز شباب قرية كفر الجمال التابع لإدارة شباب طوخ، بتكلفة إنشائية تقدر بنحو مليون جنيه، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

حضر حفل التدشين، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ، والنائب أسامة فتحي عضو مجلس النواب، والنائب عزيز سابق عضو مجلس النوابوعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب بطوخ وأعضاء المركز وأهالي قرية كفر الجمال .

فقرات فنية و رياضية

ضم الحفل عددا من الفقرات الفنية والرياضية والتي شملت عروض للكاراتيه، والجمباز، وسط استحسان الحضور للفعاليات وما يشهده المركز من تطوير كبير يهدف لخدمة الشباب ونشر الوعي الرياضي بالقرى والنجوع والمدن وتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب.

اهتمام الدولة المصرية بمراكز الشباب

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على اهتمام الدولة المصرية بمراكز الشباب والأندية الرياضية في ظل الجمهورية الجديدة والاهتمام بالنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب وما يقدمه الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع BOT من إنجازات.

وقد بلغت عدد المشروعات بمحافظة القليوبية 128 مشروعا بتكلفة إنشائية إجمالية تصل إلى مليار جنيه، وتتنوع بين ملاعب وحمامات سباحة وقاعات أفراح ومحلات تجارية وصالات منازلات وكافتيريا وملاهي أطفال.