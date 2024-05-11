بعد 26 عامًا من التخطيط والبناء.. افتتاح أعلى مرصد فلكي في العالم

يسعى علماء الفلك يوماً بعد آخر، لتطوير أدواتهم ومعداتهم الفلكية، وذلك لاكتشاف أسرار الكون الخفية، وفي خطوة غير مسبوقة، قام مجموعة علماء في جامعة طوكيو بافتتاح أكبر مرصد فلكي في العالم فوق جبال الغنديز في تشيلي، في محاولة لحل بعض الألغاز الكونية مثل تطور المجرات وطريقة تشكيل الكواكب وفهم الكون نفسه.

في التقرير التالي نستعرض بعض المعلومات عن المرصد الفلكي الأعلى في العالم، بعد 26 عاماً من البناء والتخطيط، وفقاً لـ«معهد علم الفلك في جامعة طوكيو».

قدرات رهيبة وموقع استثنائي

يقع مرصد TAO على ارتفاع 5640 مترًا فوق سطح البحر، ويتميز بموقع مذهل فوق جبال الإنديز في تشيلي، بالتحديد فوق جبل يسمى تشاجنانتور، ليكون أكبر مرصد فلكي في العالم، ويتوقع علماء الفلك أن هذا الارتفاع المذهل سيكشف لنا أسرارا ويحل ألغاز أكثر عن الكون، رغم بعض التحديات التي قد يواجهها جوياً بسبب هذا الطول.

26 عاماً من البناء والتخطيط

استغرق المرصد الفلكي TAO ما يقرب من حوالي 26 عاماً من التخطيط والبناء، وقال الأستاذ بجامعة طوكيو في اليابان، يوزورو يوشي، والذي قاد بناء تاو منذ عام 1998، إن بناء التلسكوب على قمة جبل تشاجنانتور كان تحديًا لا يصدق، ليس فقط من الناحية الفنية ولكن من الناحية السياسية أيضًا، وذكر أنه اتصل بالسكان الأصليين لضمان مراعاة حقوقهم وآرائهم، ومع الحكومة التشيلية للحصول على الإذن، والجامعات المحلية للتعاون الفني، وحتى وزارة الصحة التشيلية للتأكد من أن الناس يمكنهم العمل على هذا الارتفاع بطريقة آمنة.

الأعلى عالمياً

بعد التأكد من أنه الأعلى عالمياً، دخل مرصد TAO الفلكي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويأتي في المرتبة الثانية بعده مرصد تشاكالتايا للفيزياء الفلكية في بوليفيا، وفي المركز الثالث مرصد لانو دي تشاجنانتور في تشيلي أيضاً.