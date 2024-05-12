موجة حارة وأمطار.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الساعات المقبلة

تغيرات عديدة تشهدها حالة الطقس اليومية، بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة، لتشهد الساعات المقبلة موجة حارة، إلى جانب وجود فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق، ليجمع الطقس بين الأجواء الصيفية والشتوية في آن واحد، لتوجه هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للتعامل مع تلك الحالة الجوية.

ومن المنتظر أن يكون طقس الساعات المقبلة حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتد على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على شمال سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وفقا لهيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية.

نصائح للتعامل مع حالة الطقس

وجه محمود القياتي خبير هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن» مجموعة من النصائح للتعامل مع تلك التقلبات الجوية المختلفة، والتي تمثلت في عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، والإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء، وضرورة وضع غطاء على الرأس للحماية من أشعة الشمس القارسة، خاصة لهؤلاء الأشخاص التي تدفعهم طبيعة عملهم للتواجد فترة طويلة أسفل الشمس، والحرص على غلق النوافذ لأن هناك فرصة لنشاط الرياح والتربة على بعض المناطق، ووجب العمل على ارتداء الكمامات باعتبارها واقيا لحماية الجسم من أي تأثيرات ضارة تلحق به، إلى جانب عدم ملامسة أعمدة الإنارة في حال سقوط الأمطار ومتابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة.

ويشهد ذلك اليوم العديد من الظواهر الجوية في وقت واحد، بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة، إلى جانب سقوط الأمطار على بعض المناطق، ونشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.