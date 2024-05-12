مكون سحري للحصول على شعر طويل وقوي.. «اوعي ترميه»

تحلم العديد من الفتيات بالحصول على شعر طويل وقوي، دون اللجوء إلى الزيوت والكريمات التي تضر بالشعر على المدى البعيد، لذا هناك مكون طبيعي يمكن استخدامه بشكل مستمر، ولا يحتاج أي تكاليف، ويساعد في علاج تلف الشعر وتقويته وتطويله مثل الهنود، وينصح بالمواظبة عليه واستخدامه كروتين دائم في العناية به.

أوضح موقع style أن مياه الأرز من الأسرار، التي تؤدي إلى شعر طويل وصحي، لذا يجب الحرص على استخدامها، بدلا من الزيوت أو الكريمات باهظة الثمن.

المقادير للحصول على مياه الأرز:

2 كوب من المياه.

كوب من الأرز مغسول.

طرق للحصول على مياه الأرز

هناك عدة طرق للحصول على مياه الأرز والاستفادة بها في تطويل الشعر، منها التخمير إذ يفضل بوضع كوب الأرز في برطمان محكم الغلق، ووضع كوب من المياه وإغلاق البرطمان جيدا، وتركه عدة ساعات حتى يجري استخلاص النشا الموجودة بداخل الأرز، ويصفى الأرز جيدا للحصول على المياه.

هناك طريقة أخرى للحصول على مياه الأرز، إذ يوضع الأرز في إناء عميق وتضاف المياه، ويترك فترة من الوقت تتراوح بين ساعة إلى 3 ساعات، ثم يصفى الأرز جيدا.

وهناك طريقة ثالثة للحصول على مياه الأرز، من خلال غلي مقدار كوب الأرز في 2 كوب من الماء ثم يصفى الماء جيدًا.

طريقة استخدام مياه الأرز على الشعر

يمكن وضع مياه الأرز في زجاجة والأفضل بخاخ، للتمكن من توزيع المياه على فروة الرأس كاملة، ووضع باقي الكمية في الثلاجة لحفظها مع الاستمرا على هذه الطريقة، للحصول على أفضل نتيجة لنمو الشعر، قد يحتاج الأمر وقتا، إلا أن مياه الأرز ستعطي نتيجة فعالة ومبهرة، ويمكن اعتبارها روتين للشعر مدى الحياة، للحفاظ عليه من التلف.