افتتاح 385 فصلا لمحو الأمية ضمن مشروع «المصريون يتعلمون» بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فتح 385 فصلا لمحو الأمية في 8 مراكز على مستوى المحافظة خلال شهر أبريل الماضي.

تمكين الراغبين في الحصول على محو الأمية

وقال محافظ المنيا، خلال بيان، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع «المصريون يتعلمون»، وتهدف إلى تمكين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية من الدخول في الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة.

ووفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تم توزيع الفصول على 8 مراكز وهي «مطاي، ملوي، ديرمواس، أبو قرقاص، العدوة، مغاغة، بني مزار، المنيا».

استقبال 2695 دارسا

من جانبه، أكد مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، استمرار جهود المديرية في الإشراف والمتابعة على مشروع «المصريون يتعلمون»، مشيرا إلى أن فتح 385 فصلا جديدا سيتيح استقبال 2695 دارسا من الراغبين في محو الأمية.

ويُعد مشروع «المصريون يتعلمون» مبادرة وطنية هامة وواعدة تهدف إلى القضاء على الأمية في مصر، وتشمل المبادرة العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تمكين الراغبين في تعلم القراءة والكتابة من شروط المعرفة الأساسية.