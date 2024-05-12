وكيل «تعليم الجيزة» يشدد على منع الطلاب من دخول الامتحانات بالتليفون المحمول

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، الامتحانات من خلال غرفة العمليات بديوان عام المديرية، مؤكدا ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم والساعة لرصد وسرعة وحل المشكلات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وشدد على رؤساء اللجان عدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية في حال حيازة الطالب تليفون محمول حتى إذا كان مغلقا.

نسبة حضور الطلاب للامتحانات

وأدى اليوم طلاب الصف السادس الابتدائي، الامتحان في مادتي العلوم والمهارات المهنية بنسبة حضور 98% فيما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية بنسبة حضور 97%، كما خاض طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد الأحياء وعلم النفس واللغة الأجنبية بنسبة حضور 99%.

وشدد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورا، وعلى مديري عموم الإدارات التعليمية ضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم المدارس وتنظيف دورات المياه يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

ووجّه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التعاون المثمر مع رؤساء لجان الامتحانات، والحرص على حل جميع المشكلات التي تواجههم مع ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.