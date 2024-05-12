رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ارتفاع معدل توريد القمح لأكثر من 230 ألف طن في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
08:18 م | الأحد 12 مايو 2024
توريد القمح

توريد القمح

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، ارتفاع توريد القمح المحلي إلى 238 ألف طن حتى اليوم داخل نحو 37 صومعة، وموقعا تخزينيا في مختلف المراكز الـ19 في الدقهلية.

توريد القمح في الدقهلية

وأشار «دايرة»، إلى أن توريد القمح جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بفتح نقاط استلام القمح لاستقبال القمح المحلي موسم 2024.

توريد أكثر من 238 ألف طن من القمح

وأكد أن إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 238049 طن و446 جم قمح، وجاء أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيه، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.

 

اقرأ المزيد:

ارتفاع معدل توريد القمح لأكثر من 221 ألف طن في 37 شونة بالدقهلية

وكيل «زراعة المنوفية»: ارتفاع حصيلة توريد القمح إلى 76 ألف طن

محافظ القليوبية يفتتح موسم حصاد القمح بـ«زراعة مشتهر»: توريد 70 ألف طن (فيديو)

ارتفاع توريد القمح بأسيوط ليصل 94 ألف طن حتى الآن

توريد القمح 2024 بالفيوم.. الصوامع تستقبل 90 ألف طن حتى الآن

وكيل «زراعة المنوفية»: ارتفاع توريد القمح بالمحافظة إلى 62 ألف طن
بقلم آية حسنين