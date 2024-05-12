ارتفاع معدل توريد القمح لأكثر من 230 ألف طن في الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، ارتفاع توريد القمح المحلي إلى 238 ألف طن حتى اليوم داخل نحو 37 صومعة، وموقعا تخزينيا في مختلف المراكز الـ19 في الدقهلية.

توريد القمح في الدقهلية

وأشار «دايرة»، إلى أن توريد القمح جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بفتح نقاط استلام القمح لاستقبال القمح المحلي موسم 2024.

توريد أكثر من 238 ألف طن من القمح

وأكد أن إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 238049 طن و446 جم قمح، وجاء أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيه، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.