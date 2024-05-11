51 مليون جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في 4 أسابيع سينما

حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، على مدار 30 يوم عرض بالسينما، ما يزيد عن 51 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاق طرحه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الفطر 2024، وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، أمس الجمعة بنحو 574 ألف جنيه، وجاء ترتيبه بالمركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، حيث جاء بالمركز الأول فيلم السرب بأكثر من 2 مليون جنيه، وفي المركز الثاني فيلم شقو بنحو 700 ألف جنيه.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في إطار كوميدي ملئ بالخيال، من خلال زوجين وابنهما الصغير، تتبدل أحوالهم في يوم وليلة، وتتغير شخصياتهم بشخصيات أخرى.

أبطال فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه الدسوقي ونور قدري، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.