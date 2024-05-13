لجنة برلمانية توافق على موازنة التنمية المحلية.. وتوصي بزيادة مخصصات التدريب

أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية، للسنة المالية الجديدة 2024/2025.

دعم التدريب والتأهيل

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بدعم بند التدريب والتأهيل، وزيادة مخصصات التدريب في الموازنة إلى 10 ملايين جنيه، إذ أنّ المقدر لهذا البند 4 ملايين جنيه، والوزارة طلبت 6 ملايين جنيه إضافية ليصل الإجمالي للتدريب إلى 10 ملايين جنيه.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي قانوني ربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الإسكندرية)، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

موازنة التنمية المحلية

وبلغ إجمالي مشروع موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2024/2025، مبلغ 3 مليارات و777 مليون جنيه.