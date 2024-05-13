إلى أين سيصل الدولار بنهاية النصف الأول من 2024؟.. اعرف التوقعات

انخفض مؤشر الدولار إلى 105 نقاط، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وفي الأسبوع الماضي، أنهى المؤشر مكاسب طفيفة، حيث دعا مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر قبل خفض أسعار الفائدة.

مؤشر الدولار عالميا

وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، إنها لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة في عام 2024، بينما قالت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنه لا يزال من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أشارت البيانات الصادرة يوم الجمعة إلى قفزة في توقعات التضخم للمستهلكين، على الرغم من أن الانخفاض الحاد في ثقة المستهلك الأمريكي أضاف إلى الأدلة على أن الاقتصاد يفقد الزخم.

ولا تزال الأسواق تقوم بالتسعير في شهر سبتمبر كبداية لدورة التيسير، ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم لشهر أبريل لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72نقطة في فبراير من عام 1985.

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.1531 أو 0.15% إلى 105.1509 نقطة يوم الاثنين 13 مايو من 105.3041 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 108.93 نقطة خلال 12 شهرًا.