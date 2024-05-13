أمينة الفتوى توضح حكم حج المرأة دون رضا زوجها

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة تقول: «زوجي يمنعي من أداء فريضة الحج، فما حكم الشرع في هذا: هل أذهب أم عليّ ذنب؟».

حكم حج الزوجة دون رضا زوجها

وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «حواء» على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «لو حج الفريضة ولم تكن تحج قبل ذلك، فالأصل في سفر المرأة يمكن أن تسافر دون محرم، والمعتقد عدم جواز سفرها دون محرم، فهذا كان يناسب زمانًا ليس فيه أمان».

وأضافت: «لو الزوج رافض علشان عدم وجود محرم، فبنقول له فهذا أصبح غير موجود، فيجوز لها السفر دون محرم، لكن لو هو عاوز يسافر معها وهو غير قادر فالأمر على التوافق بين الزوجين في هذا الأمر».