افصلها فورا.. تحذير من تلف هذه الأجهزة في أصعب موجة حارة

حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد حاليًا؛ وتحذير جديد من الهيئة العامة للأرصاد من موجة حارة مقبلة، قد تصل الحرارة فيها إلى 40 درجة، لذا؛ ينبغي التنويه إلى أهم الأجهزة المنزلية التي تتأثر سلبًا بارتفاع الحرارة وتتلف، والتعامل الفوري بفصل فيشة الكهرباء؛ وفق موقع «facetsoflafayette» البريطاني.

أجهزة أفصلها فورًا

في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، خلال الأسبوع الجاري على كافة الأنحاء، يُمكن أن تصل درجة الحرارة 40، وتزامنا مع الموجة الحارة؛ تتأثر الأجهزة الكهربائية بارتفاع درجة حرارتها، وحدوث أعطال، منها الهواتف، الثلاجة وأسلاك غسالة الأطباق.

أسباب تلف الثلاجة

يمكن أن يؤدي مستوى الحرارة الشديد إلى الضغط على ملفات المكثف داخل الثلاجة، مما قد يتسبب في تعطلها إذا تم تشغيلها فوق طاقتها، أو احتراق الأسلاك، لذا؛ أُطلب الصيانة لتنظيف ملفات المكثف والحفاظ على مستوى درجة الحرارة داخل الثلاجة عند المستوى الأمثل 40 درجة، من خلال تنظيف مروحة المبخر الموجود على الإطار الخلفي للثلاجة.

أشياء أخرى حافظ عليها

بعض الأجهزة الكهربائية تتعرض لخطر التلف حال تُركها في مكان شديد الحرارة لساعات مُتواصلة، مثل السيارة المركونة في منطقة حارة دون أي تهوية، وهناك أجهزة أخرى أفصلها من فيشة الكهرباء مثل اللاب توب، والهواتف الذكية، والأقراص المدمجة التي تشغّل الموسيقى التي تسبب الحرارة المرتفعة في تلفها أو انفجارها، ومن الأجهزة التي تتعرض لخطر كبير، الراوتر؛ فالطقس الحار يقلل جودته أو يتلف تماما.