استشاري: يجب تدريب الأطفال من الصغر على تناول الوجبات في أوقات محددة

قالت الدكتورة نانسي عطية استشاري التغذية العلاجية، إن السمنة مرض خطير على مختلف الأعمار، ويسبب العديد من المشكلات الصحية أبرزها الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، كذلك السمنة لها تأثير على الصحة النفسية وباتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة، وتناول الوجبات الصحية يحمي الإنسان ويجنبه العديد من المشكلات الصحية.

من الضروري تعليم وتعويد الأطفال على تناول الوجبات

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN»، أن من الضروري تعليم وتعويد الأطفال على تناول الوجبات في أوقات محدده وبعيدا عن الشاشات سواء التليفزيون أو الأجهزة اللوحية، وأن مشاهدة التليفزيون أو الأجهزة الإلكترونية بمسابة مكافئة لهم وليس طوال الوقت.

تناول الأطفال الطعام وهم يشاهدون التلفزيون أو يستخدمون الهواتف الذكية

وأشارت استشاري التغذية العلاجية أن تناول الأطفال الطعام وهم يشاهدون التلفزيون أو يستخدمون الهواتف الذكية يجعلهم غير قادرين على التحكم في شهيتهم أو الشعور بالشبع، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، وهو أمر يشكل خطرًا على صحتهم ويتطلب التصدي له بجدية.