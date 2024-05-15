شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024، حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية في مختلف البنوك، إذ سجل الأخضر نحو 46.95 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024 في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري وفقا لآخر تحديث عبر المواقع الرسمية لها.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 46.95 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47 جنيهًا للشراء، و47.5 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47 جنيهًا للشراء، و47.10 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 46.9 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.1 جنيه للشراء، 47.1 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.