انخفاض سعر اليورو في البنوك اليوم.. كم سجل الآن؟

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 -5- 2024، حالة من التراجع الملحوظ في البنوك، بانخفاض بلغت قيمته نحو 25 قرشا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وفقا لآخر تحديث عبر المواقع الرسمية لها.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

50.52 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

50.45 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

50.53 جنيه للشراء.

50.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

49.58 جنيه للشراء.

50.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

50.45 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.81 جنيه للشراء.

50.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

50.43 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

50.43 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.