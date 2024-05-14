سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، خلال بداية التعاملات؛ وفقا لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية، في آخر تحديث.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، 50.81 جنيه للبيع، و50.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري، 50.86 جنيه للبيع، و50.71 جنيها للشراء.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر 50.86 جنيه للبيع، و50.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك cib

ووصل سعر اليورو في بنك cib اليوم الثلاثاء إلى 50.82 جنيه للبيع، و50.71 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة 50.88 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.