رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
09:50 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
اليورو

اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، خلال بداية التعاملات؛ وفقا لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية، في آخر تحديث.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، 50.81 جنيه للبيع، و50.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري، 50.86 جنيه للبيع، و50.71 جنيها للشراء.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر 50.86 جنيه للبيع، و50.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك cib

ووصل سعر اليورو في بنك cib اليوم الثلاثاء إلى 50.82 جنيه للبيع، و50.71 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة 50.88 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

 

اقرأ المزيد:

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-5-2024

سعر اليورو اليوم السبت 11-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-5-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 8-5-2024

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 29-4-2024
بقلم شوشة عبدالواحد