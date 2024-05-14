سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. لا تتجاوز 125 جنيها

يتراوح سعر كرتونة البيض للمستهلك، اليوم الثلاثاء 14-5-2024، ما بين 120 - 125 جنيها، وتختلف أسعار البيض بحسب النوع، وفقًا لشعبة الدواجن بالغرف التجارية.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

ونستعرض خلال السطور التالية سعر كرتونة البيض للمستهلك في الأسواق المصرية، بمختلف أنواعه (الأبيض، الأحمر، والبلدي).

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الثلاثاء 115 جنيهًا سعر التاجر، وللمستهلك 120 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

فيما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر، 115 جنيهًا للكرتونة، وتصل إلى المستهلك بسعر 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي، 120 جنيهًا للكرتونة، وتصل إلى المستهلك بسعر 125 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء، ما بين 78 و79 جنيها للكيلو في أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 84 و89 جنيها للكيلو.

أسعار السلع تتراجع

وتشهد أسعار السلع تراجعا خلال الفترة الحالية، نتيجة جهود الدولة تجاه خفض الأسعار، من خلال المبادرات التي تحرص الدولة المصرية على تنفيذها لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري.