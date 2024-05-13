«النقل» تعلن الانتهاء من تصنيع أول قطار كهربائي سريع

أعلنت وزارة النقل، وصول أول قطار إقليمي وجاري تصنيع الباقي وفقًا للجدول الزمني المخطط، كما جرى تصنيع أول قطار كهربائي سريع، ويتم حاليًا إجراء اختبارات التجارب له على السكة بألمانيا على أن يتوالى تصنيع الباقي تباعاً لمشروع القطار الكهربائي السريع.

وأضافت في تقرير لها، أنّ شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية إلى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية، وكذلك خدمة المناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها، وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة

وأوضحت أنها تسهم في خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية مناطق الإنتاج بالمواني البحرية مراكز التصدير، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر» بمناطق الاستهلاك ومواني التصدير.

تحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط

تسهم أيضًا في الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج في الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والمواني البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين المواني البحرية والجافة والمراكز اللوجستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي، لافتة إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.