أستاذ قلب يكشف مفاجأة بعد وفاة 4 أطباء بشهر واحد.. تفاصيل اللحظات الأخيرة

مشهد مأساوي ربما أصبح مُتكررًا ومعتادا في المستشفيات والعيادات الطبية، يسقط الأطباء والممرضات، يلفظون أنفاسهم الأخيرة، قبل أن يرحلوا عن دنيانا بشكل مفاجئ، لينضموا لضحايا الأزمات والسكتات القلبية المفاجئة.

في أقل من شهرًا واحد، خطفت الأزمات القلبية 4 أطباء، رحلوا دون وداع أو ترك وصايا، رحلوا بشكل مفاجئ، تاركين خلفهم عائلات وأحباب في صدمة لا تصفها الكلمات.

ومؤخرًا، انضم طبيب الأمراض الصدرية، معاذ السبكي، لضحايا الأزمات القلبية من الأطباء الشباب، بعدما رحلت الممرضة إسراء عطية والطبيب إسلام علي، والدكتور شريف نايل، لتخطف 3 أطباء وممرضة في شهر واحد.

سبب وفاة الطبيب معاذ السبكي

وكشف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، وهو ينعى عبر حسابه على «فيسبوك» وفاة الطبيب الشاب، عن السبب، محذرا من الموت المفاجئ للشباب، إذ كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، طبيب الأمراض الصدرية، مات بتوقف القلب المفاجئ وهو داخل المستشفي»، مضيفا: «ما زال الموت المفاجئ يغتال زهرة شباب الأطباء، ما زال توقف القلب والاختلال الكهربي للقلب يستهدفان الشباب».

بينما أكد أصدقاء معاذ السبكي، إن الطبيب الراحل، توفي بعد الانتهاء من عمله أثناء انغماسه في النوم، ليلفظ أنفاسه الأخيرة راحلًا عقب شهرين فقط من افتتاح عيادته الخاصة.

مفاجأة وراء وفاة 4 أطباء في شهر واحد

لماذا تخطف الأزمات القلبية الأطباء الشباب، سؤال أجاب عنه، الدكتور علاء الغمرى، أستاذ أمراض القلب لـ«الوطن» مؤكدًا إن السبب وراء الأمر، هو ممارسة العمل الطبي لساعات طويلة جدًا، وفترات غير منتظمة: «للأسف بيكونوا ما بين المستشفيات من الطوارئ إلى العيادات الخاصة، وغير أطباء المبيت وعدم النوم لساعات كافية، وممارسة العمل لساعات طويلة دون راحة، تسبب توقف القلب بشكل مفاجئ، وده بيحصل للأطباء الشباب بسبب طبيعة عملهم».

وأشار الطبيب أيضًا إلى أن الضغوط النفسية والتوتر، سواء في العمل أو الحياة الشخصية، تتسبب في مشكلات القلب التي تصل إلى توقفه.

كما أشار استشاري القلب إلى وجود الأطباء لفترات طويلة في العمل، وعدم ممارستهم الرياضة، وعدم تناول الأكل الصحي، الأمر الذي ينتج عنه تصلب الشرايين وتوقف القلب.

وحذر الطبيب من تناول الأطباء المكملات الغذائية من أجل تعويض الطاقة دون استشارة طبيب، مؤكدًا أن بعض الأنواع من الفيتامينات تؤدي إلى توقف القلب، كما نصح بضرورة الفحص الطبي الدوري، خاصة ممن لهم تاريخ مرضي.

ماذا يحدث في اللحظات الأخيرة؟

وأوضح استشاري القلب، أن البعض قد يخضع لجلسات إنعاش القلب في دقائق معدودة قد تعيده للحياة، وتعيد وظائف الجسم مُجددًا لعملها، بينما عدم حدوث الإنعاش القلبي الرئوي، قد يصل بالراحلون لتوقف ضربات القلب ووظائف الجسم تمامًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

من هو معاذ السبكي طبيب المنوفية الراحل؟

معيد بكلية الطب - جامعة المنوفية

طبيب مقيم للصدر بمستشفيات جامعة المنوفية - مستشفيات المنوفية الجامعية

طبيب طوارئ بمستشفى السادات التخصصي

درس في كلية الطب - جامعة المنوفية

يقطن في مدينة شبين الكوم

من شبين الكوم

متزوج من طبيبة أمراض سمع، تُدعى ريم أيمن