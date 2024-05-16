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«الإسكان»: إطلاق التيار الكهربائي وتشغيل محطة الصرف في مشروع المصريين بالخارج

كتب:

أيمن حمزة
10:04 ص | الخميس 16 مايو 2024
خلال تفقد مشروع بيت الوطن

خلال تفقد مشروع بيت الوطن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق التيار الكهربائي لتغذية قطع أراضي مشروع «بيت الوطن» للعاملين في الخارج،  بمنطقة امتداد النرجس في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بجانب تشغيل محطة رفع الصرف الصحي.

 

الانتهاء من مشروع شبكات المرافق 

 

وأضاف الجزار أنه جرى الانتهاء من مشروع شبكات مرافق قطع أراضى بيت الوطن للعاملين بالخارج، إذ أن المشروع يخدم 1160 قطعة أرض سكنية، وبه شبكات مياه بطول 37 كيلومتر، وشبكة ري بطول 18 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 50 كيلومتر.

 

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جرى إطلاق التيار الكهربائي بحلقة جهد متوسط بمنطقة امتداد النرجس «بيت الوطن» بالتجمع الثالث، إذ يجرى العمل على قدم وساق لتجهيز شبكة الجهد المنخفض تمهيدا للبدء في إجراءات أعمال المطابقات اللازمة للتعاقد، و تركيب عدادات الكهرباء.

 

 

وأكد الغيطي، أنه بالتزامن مع إطلاق التيار الكهربائي، وجار العمل للانتهاء من أعمال الطرق سواء الرئيسية أو الفرعية لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال السكان، ومالكي القطع والوحدات.

 المنطقة جاهزة لاستقبال السكان

 

وأعلن أنه جرى التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي لإمتداد النرجس، والتى تقوم بتجميع مياه الصرف الصحي لقطع أراضى بيت الوطن للعاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس، وتحويلها إلى محطة صرف جنوب المستثمرين عن طريق خط الطرد الملحق بها.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.