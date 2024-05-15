4 أيام متصلة يسن صيامها في ذي القعدة.. ما موعد الأيام البيض؟

بحلول كل شهر هجري يحرص قطاع كبير من المسلمين على صيام الأيام البيض، وذلك للتقرب من الله عز وجل، واقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ حث على الرسول الكريم على صيام تلك الأيام لما لها من فضل كبير وأجر عظيم لمن واظب واهتم بصيامها.

موعد الأيام البيض

وقبل الحديث عن موعد الأيام البيض فإنّ الأسبوع المقبل يضم 4 أيام يستحب صيامها، وهي يوم الاثنين لصيام التطوع، بالإضافة إلى الأيام البيض، والتي تكون أيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري، والتواريخ جاءت كالتالي:

الاثنين 12 ذو القعدة 1445 الموافق 20 مايو 2024.

الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 الموافق 21 مايو 2024.

الأربعاء 14 ذو القعدة 1445 الموافق 22 مايو 2024.

الخميس 15 ذو القعدة 1445 الموافق 23 مايو 2024.

فضل الدعاء في الأيام البيض

ويستحب الدعاء في هذه الأيام ودائمًا في كل يوم، فيستحب الدعاء دائمًا، وفي كل حال، أما الدعاء في الأيام البيض فيكون عند الإفطار، فللصائم دعوة لا ترد، ويكفينا قول الله عز وجل: «وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).