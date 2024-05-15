انطلاق امتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 اليوم

تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024، اليوم، في تمام الساعة الـ 9 صباحاً في مواد القرآن الكريم، والفقه واللغة العربية «النحو والصرف»، وذلك وفق ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، وتستمر الامتحانات بداية من اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو، حتى الأربعاء 22 من الشهر الجاري.

الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وحول جدول الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بداية الامتحانات ونهايتها والمواد المقررة، وجاء كالتالي:

- يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024: يعقد امتحان القرآن الكريم.

- يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024: يعقد التربية الإسلامية - وامتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم السبت الموافق 18 مايو 2024: يعقد اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024: يعقد الرياضيات - وامتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024: يعقد العلوم - وامتحان المهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024: يعقد اللغة الإنجليزية - وامتحان المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بانطلاقها غدا الأربعاء.

- يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري: امتحان الفقه - امتحان اللغة العربية نحو وصرف.

- يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري: امتحان القرآن الكريم وتجويده - امتحان الثقافة الإسلامية.

- يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري: امتحان اللغة العربية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة - امتحان الهندسة.

- يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري: امتحان أصول الدين التفسير والحديث - امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الاثنين الموافق 20 مايو الجاري: امتحان أصول الدين التوحيد والسيرة - امتحان العلوم.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري: امتحان الجبر - امتحان التربية الفنية - وامتحان الحاسب الآلي.

- يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري: امتحان اللغة الإنجليزية - امتحان المستوى الرفيع.