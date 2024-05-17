مُكون واحد فقط يٌزيد كمية الكفتة للضعف.. اعرف سر الخلطة

الكفتة من الأكلات الشعبية المُفضلة لدى الكثيرين، سواء الكبار أو حتى الصغار نظرا لمذاقها اللذيذ، لذلك تبحث الأمهات على طريقة تحضيرها في المنزل بكميات كبيرة وبنفس مذاق المطاعم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عل الكفتة في المنزل مثل الجاهزة وسر تحضيرها بكميات كبيرة.

طريقة عمل الكفتة

يُمكن عمل الكفتة بكميات كبيرة من خلال ربع كيلو لحم فقط، ويرجع ذلك إلى استخدام الخبز، وزيادتها للضعف وبنفس الطعم، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، إذ أضافت 2 ملعقة من الدقيق وبيكينج باودر على الوصفة أثناء خلط المكونات، حتى تمتزج وتتماسك جيدا، حيث جاءت المقادير كالتالي:

¼ كيلو لحمة مفرومة

بصل مبشور

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

2 رغيف خبز بلدي بايت

دقيق

بيكنج بودر

طماطم مبشورة

بقدونس

فحم

طريقة التحضير

في البداية تخلط اللحمة المفرومة مع الخبز والبصل والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل، والبيكينج باودر والدقيق والطماطم المبشورة والبقدونس والزيت.

يمكن أن يكون الخبز منقوعا ومصفى.

نقوم بتشكيل الخليط أصابع.

نوضع الأصابع في صينية في الفرن أو في إناء به القليل من الزيت على النار.

ضعي الفحم المشتعل مع خليط الكفتة.

إضافة الزيت على الفحم ويغطى كل الخليط.

طريقة عمل الكفتة المشوية

كيلو ونصف لحم مفروم وعليها ربع كيلو لية ضاني.

3 بصلات مفرومة ناعمًا، ومتصفي منه المياه جيدًا للتقديم.

كوب بقدونس مفروم.

حبتان طماطم.

4 حبات فلفل حار.

4 بصلات صغيرة.

ماء البصل للتشكيل.

ملح وفلفل.

معلقة صغيرة سكر.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

خطوات التحضير