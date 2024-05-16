زيادة جديدة لمعاشات الموسيقيين في يونيو المقبل

أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، زيادة معاشات المستحقين من الأعضاء، في يونيو المقبل.

وأشار «عبدالله» في بيان، أن تلك الزيادة هي السادسة في عهد مجلس الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وهي سابقة تاريخية لم تحدث بأي نقابة أخرى.

زيادة إيرادات نقابة الموسيقيين

وأكد أن زيادة إيرادات النقابة التي تعيش أزهى عصورها بشهادة الجميع كان دافعًا لاتخاذ نقيب الموسيقيين للقرار بكل شجاعة وموافقة المجلس عليه بالإجماع، برفع المعاش بنسبة عشرة بالمائة كأحد أهم إجراءات الحماية الاجتماعية، ودعم أصحاب المعاشات وإعانتهم على مصاعب الحياة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد عبد الله، إلى أنّ النقيب ومجلس الموسيقيين يواصلون العمل للقيام بمهامهم على أكمل وجه، لذا تحققت منجزات كبيرة أشاد بها كل أعضاء الجمعية العمومية، وكثرة العمل حتمًا تخلق ملاحظات يبديها بعض الزملاء الذين نستمع إليهم باهتمام بالغ، باعتبارهم معارضة صحية وأمينة على نقابتهم ومخلصين في أهدافهم تجاهلها.