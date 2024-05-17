رئيس «دمياط الجديدة»: إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة متنوعة بنظام التخصيص الفوري

وجه المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بمواصلة الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، والتعامل مع أي طوارئ للحفاظ على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وكذا التنسيق مع شركات الصيانة العامة بالمدينة، لتكثيف العمل لرفع كفاءة وتطوير المزروعات بالحديقة المركزية بوسط المدينة، والمسطحات الخضراء والجزر بمداخل المدينة، والطرق والمحاور الرئيسية وأحياء المدينة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

خلف الله: تطوير المزروعات بالحديقة المركزية بوسط المدينة

كما وجه المهندس خلف الله، بمواصلة الحملات المكبرة والتصدي بكل حزم لأي مظاهر للتعدي والإشغالات ودحرها في مهدها، لإعادة المظهر الحضاري للمدينة، والعمل على القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين للتيسير على المواطنين خلال توجههم لدور العبادة، مع تكثيف أعمال النظافة العامة وصيانة أعمدة الإنارة العمومية بالطرق، حرصا على سلامة المواطنين.

المجتمعات العمرانية وافقت على إتاحة قطع أراضى استثمارية

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة متنوعة عبارة عن «تجاري وإداري وفندقي و ترفيهي وتعليمي وصناعي»، بمساحات مُختلفة بعدة مناطق بالمدينة، بنظام التخصيص الفوري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة، ولدعم الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تمت إتاحة عدد كبير من الأراضي خلال الفترة الأخيرة بمنطقة مشروع «بيت الوطن»، غرب المدينة بأنشطة متنوعة.

كما أضاف رئيس الجهاز أنه تم أيضا إتاحة أراض لإقامة أنشطة صناعات متنوعة بالمنطقة الصناعية، والموافقة على إتاحة قطعة أرض بالحي الخامس لإقامة مدرسة، مُشيراً إلى أنه تتم إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، ليتمكن راغبو الاستثمار بمدينة دمياط الجديدة، من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني https://assign.newcities.gov.eg، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، أنه تم البدء في رفع المخلفات المُتراكمة على محاور الطرق بالمدينة، وتخطيط الطرق بالشوارع الرئيسية بمدينة دمياط الجديدة للتيسير على المواطنين، مُشيرا إلى أن الأعمال شملت تخطيط الطرق، ودهان المطبات، وأماكن عبور المشاة.

رئيس جهاز مدينة دمياط: الهدف من عملية تخطيط الشوارع هو الحد من حوادث الطرق

وأضاف رئيس جهاز المدينة، الهدف من عملية تخطيط الشوارع هو الحد من حوادث الطرق، حيث تم وضع علامات إرشادية للمشاة وسائقي السيارات، لإبراز أماكن التهدئة، يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق وإظهار المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق بها.