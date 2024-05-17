«الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تتعرض إلى موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة، لمدة لا تقل عن أسبوع، إذ ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت «الأرصاد»، أن تشهد البلاد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليًلا على معظم الأنحاء.

وإلى جانب توقُع حدوث موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة، كشفت «الأرصاد» عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن طقس الجمعة 17 مايو يشهد وصول درجات الحرارة العظمى إلى 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وترتفع إلى 41 درجة على جنوب الصعيد، كما يشهد نشاط الرياح على البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة، إلى جانب حدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس الأيام المقبلة

كما توقعت «الأرصاد» أن يشهد الطقس بداية من السبت 18 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو وصول درجات الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وترتفع إلى 42 درجة على جنوب الصعيد، ونشاط الرياح على البحر الأحمر يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة، إلى جانب حدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفي ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لتجنُب خطورة ارتفاع درجات الحرارة، حسب ما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، منها:

5 نصائح لتجنب خطورة الموجة الحارة

1- تناول الكثير من السوائل.

2- تجنب تناول الكحول والكافيين.

3- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة.

4- أخذ حمامات باردة.

5- تجنُّب النشاط البدني الشاق في الهواء الطلق.