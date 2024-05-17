«الأرصاد» تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة.. تعلن عن الأماكن الأكثر حرارة

تغيرات عدة تشهدها حالة الطقس الأيام المقبلة، جراء ارتفاع شديد في درجات الحرارة، والتى تعد أشد موجه حر في صيف هذا العام، لتسود حالة من الترقب بين المواطنين لاتخاذ عدة إجراءات احترازية للحفاظ على الصحة العامة، وعدم التعرض للضربات الشمسية أو الإجهاد الحراري.

ومن المقرر أن تستمر هذه الموجة الحارة، لمدة أسبوع كامل، إلا أن تتباين الظواهر الجوية وفقًا لبعض المناطق، ومواقعها الجغرافية.

تحذير عاجل من الـ 6 أيام القادمة

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الموجة الحارة خلال الساعات المقبلة، على أغلب الأنحاء، لتصل في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة، بسبب المرتفعات الجوية، ونشاط الرياح القادمة من المناطق الصحراوية.

وأوضحت «غانم» لـ«الوطن» إن الطقس سيكون حار، نهارا على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، ومن المقرر تستمر هذه الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة خلال الأسبوع القادم، تحديدًا حتى يوم الأربعاء .

تعرف على الأماكن الأكثر حرارة خلال الأسبوع

ورصدت «الأرصاد»، الأماكن الأكثر حرارة خلال الأسبوع المقبل، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأحيان، خلال اليوم، الجمعة، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون الأجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأحيان.

بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وشمال الصعيد، والصحراء الغربية، وعلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وجنوب البلاد والصحراء الغربية، تنشط الرياح يومي السبت والأحد القادمين.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح بداية من الاثنين ، حتى الأربعاء، على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد