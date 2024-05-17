الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم.. تجنبوا الشمس وارتدوا «كاب»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة، لافتة إلى ارتفاع درجات الحرارة ووصول الموجة الحارة إلى ذروتها، حيث يسود اليوم طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل ليلا على أغلب الانحاء.

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

وجهت هيئة الأرصاد، تحذيرها للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، كما نصحت المواطنين بضرورة ارتداء غطاء الرأس في حالة التعرض للشمس، تجنبا للإصابة بضربة شمس.

تنبيه للمصطافين عند نزول البحر

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر، لذلك حذرت الأرصاد المصطافين من ارتفاع الموج عند نزول البحر.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.